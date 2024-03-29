Исследование: народные средства не гарантируют полного избавления от простуды

Исследование, проведенное специалистами Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, показало, что в межсезонье на 15% возрастает риск появления различных респираторных заболеваний. Но иногда пациенты предпочитают лечиться народными средствами и поэтому попадают к врачам уже с запущенными формами простуды и ОРВИ.

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Так какие же средства домашней медицины эффективны, а какие могут лишь навредить здоровью? По мнению аналитиков ВСК, в разных регионах России приоритеты в этом вопросе довольно многообразны. Например, жители ЦФО и Поволжья предпочитают избавляться от простуды при помощи чеснока, из которого делают настойки и приправы к еде - так ответили 65% опрошенных. Следом здесь идут горчичники (48%) и вдыхание паров на кастрюлей с картофелем (39%). Однако эффективность подобных средств фундаментальной медициной не подтверждается.

На Юге нашей страны методы лечения схожи, но есть особенности, присущие краям с мягким климатом. Например, 23% опрошенных лечат тут кашель сиропом из шелковицы, а жиром при простуде обтираются 25% респондентов. По мнению специалистов, тутовый сироп, прекрасен, как добавка к пище, однако как надежное средство от кашля лучше применять современные лекарственные формы.

В регионах Кавказа в сезон простуд жители меняют рацион питания, дополняя его – различными острыми приправами. Здесь все дело вкуса: чеснок едят 33% опрошенных, урбеч — 30%, травяные чаи прельщают 29%, а потребление бараньего жира допускают 28% респондентов.

Сибирь и Дальний Восток России в дни обострения ОРВИ живет по своим законам. Здесь предпочитают греть организм баней (33%) и водкой с перцем(19%). Однако все данные методы не дают гарантии избавления от простуды, а алкоголь и баня могут навредить здоровью на фоне гипертонии или проблем с сердцем.