Как правильно прыгать с места в длину далеко: техника упражнения и советы по тренировкам
Вместе с легкоатлетом разберём каждую фазу и расскажем о полезных упражнениях для улучшения результата.
Прыжок – это сложное упражнение, требующее силы, ловкости и координации. Наверное, вы помните, как ещё в школьные годы сдавали нормативы и соревновались с одноклассниками. Не думаете, что пришло время не просто вспомнить, как это делается, но и узнать правильную технику выполнения?
Польза прыжков в длину
Прыжок в длину, как ни странно, человек часто использует в повседневной жизни. Например, если нужно преодолеть небольшой ручей, канаву, препятствие или лужу. Подобное движение встречается в разнообразных подвижных играх и танцах. Так что практическое применение прыжка понятно всем.
«Если регулярно работать над улучшением прыжка в длину, то вы разовьёте силу, мощность, координацию движений и ловкость. А именно эти показатели свидетельствуют об общем состоянии физического здоровья человека».
Основная нагрузка тут ложится на ноги, параллельно задействуются ягодичные, подколенные и икроножные мышцы, мышцы бёдер и глубокие мышцы таза. Помимо этого, в работу включаются мышцы-стабилизаторы, позволяющие сохранять траекторию прыжка и положение тела при приземлении.
Противопоказания
Допустить к прыжкам в длину может только врач, так как перечень ограничений довольно широк. При этом есть общие противопоказания:
Как подготовиться к прыжкам?
Необходимы правильная спортивная обувь и одежда. Подойдут беговые кроссовки с хорошей амортизацией подошвы, обеспечивающие стабильность стопы. Верхняя одежда должна соответствовать погодным условиям и не сковывать движения.
Также необходимо следовать алгоритму, приведённому ниже.
Техника выполнения прыжка в длину с места
Прыжок в длину с места состоит из четырёх частей.
Каждый из этих элементов влияет на результат и требует отдельной подготовки и разучивания.
Исходное положение + замах. Встаньте у линии, ноги расположите на ширине таза, вес распределите равномерно по всей стопе. Поднимите руки вверх, одновременно поднимаясь на полупальцы и прогибаясь в спине. Далее резким движением опустите руки вниз и отведите их за спину. Одновременно поставьте пятки на пол, примите положение приседа и наклоните корпус вперёд.
Отталкивание. Эта фаза начинается с разгибания ног с акцентом на резкий мах руками вверх и вперёд.
Полёт. В начале фазы полёта нужно полностью выпрямить тело. После чего вам предстоит подготовиться к приземлению: бёдра сомкните вместе и подтяните их к груди, ноги выпрямляются вперёд.
Приземление. Старайтесь одновременно обеими стопами коснуться поверхности, после этого согните ноги в коленях, амортизируя приземление. Вы окажетесь в положении приседа.
Ошибки при прыжках в длину:
Как увеличить длину прыжка?
Для начала отработайте технику выполнения, адаптируйте её под свой уровень физических возможностей и антропометрию. Оттачивать навыки поможет видеосъёмка своих попыток, которая позволит проанализировать ошибки и найти способы улучшения техники. Также рекомендуем смотреть на то, как прыжок выполняют профессионалы.
А для того чтобы увидеть прогресс быстрее, необходимо комплексно подходить к выполнению и подготовке. Составьте план тренировочного процесса, основной целью которого станет работа над скоростно-силовыми качествами и укреплением мышц кора. Важно также отметить, что избыточный вес может не только препятствовать улучшению результата, но и вовсе приводить к травмам. Поэтому его необходимо уменьшить, если есть такая необходимость.
В достижении этих целей вам помогут эти упражнения:
Теперь вы точно готовы запустить своё тело в полёт. Не забывайте разминаться и соблюдать технику безопасности. Ваши успехи в спорте не должны быть омрачены травмами.
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