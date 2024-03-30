Врачи назвали продукты, которые портят фигуру и плохо влияют на ясность ума

Медики объяснили, что картофель фри, луковые кольца и хрустящая курочка - прямой путь не только у ожирению, но и к слабоумию. Речь идет о еде, пожаренной во фритюре, и именно о той, что готовилась на повторно использованном масле.

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Эксперты из Американского общества биохимии и молекулярной биологии в ходе исследования на крысах установили, что частое потребление переработанного масла усиливает нейродегенерацию, сообщает EurekAlert.

Воздействие происходит на связь между кишечником, печенью и мозгом, которая, в свою очередь, имеет решающее значение для различных физиологических функций. Нарушение этой связи и приводит к неврологическим расстройствам.

Отмечается, что негативный эффект от регулярного потребления переработанного масла распространялся даже на следующее поколение подопытных.

Комментируя эту новость в своем Telegram-канале, эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заметила, что готовить еду во фритюре "изначально так себе идея".

"Это жирно, вредно и очень калорийно. В такой пище содержится огромное количество конечных продуктов гликирования - одного из главных факторов старения", - подчеркнула Павлова.

Она также добавил, что переработанное масло содержит множество трансжиров и других вредных соединений. При употреблении таких продуктов идет большая нагрузка на сердце, сосуды и печень.