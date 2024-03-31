Завтрак, который поможет очистить организм и запустить работу кишечника

Организм человека имеет собственный потенциал саморегуляции, который работает как нужно, если органы и системы функционируют без сбоев. В ином случае токсины откладываются в тканях, так как не выводятся должным образом. Это плохо влияет на внешность и здоровье в целом.

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Как передает сайт здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей, организм просит о помощи, если наблюдаются высыпания на коже, ощущается дискомфорт в работе органов ЖКТ, преследуют усталость, слабость, головная боль. При появлении таких симптомов важно пересмотреть свой рацион - свести к минимуму продукты, которые раздражающе действуют на слизистую оболочку желудка. Это алкоголь, газированные напитки, копченая, соленая пища, консервы, пряности, маринады.

Также следует убрать любую жареную пищу, так как она облегчает всасывание вредных веществ и увеличивает их токсичность. Вместо всего этого медики рекомендуют начинать день со стакана теплой воды и каши на завтрак.

Овсяная (или рисовая) каша, съеденная утром, поможет "защитить слизистую желудка от негативных влияний" и активировать внутреннюю детокс-систему, отмечают медики.

Чтобы получить белок в первый прием пищи, рекомендуется вместе с кашей съесть, например, вареное яйцо.

Дополнительно помочь кишечнику можно, добавив в рацион отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин (тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи). Кроме того, обеспечить антиоксидантную защиту организма помогут черника, красная фасоль, грецкие орехи, продукты, богатые витаминами группы В.