Врач посоветовала незаменимые при менопаузе продукты

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова посоветовала при менопаузе регулярно употреблять молочные продукты, так как они помогают предотвратить развитие остеопороза. Мнение врача приводит «Газета.Ru».

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Хачирова отметила, что при наступлении менопаузы снижается способность организма усваивать кальций, что приводит к уменьшению плотности и прочности костей. Молочные продукты, говорит врач, помогают остановить этот процесс, так как являются незаменимыми источниками кальция и фосфора, которые необходимы для прочности костей.

«Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог», — дала совет кардиолог.

Специалистка добавила, что при наступлении раннего климакса одного питания может быть недостаточно, чтобы поддерживать здоровье костей. По ее словам, обычно в этом случае врачи назначают женщинам специальные лекарственные препараты, которые помогают костям удерживать кальций.

Ранее врач-репродуктолог Наталия Потапова рассказала о причинах раннего климакса. По ее словам, менопауза может наступить раньше 45 лет из-за острых и хронических заболеваний яичников, а также из-за курения и употребления алкоголя.