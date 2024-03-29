Врач оценил влияние генетики на здоровье зубов

Некоторые свойства зубов действительно определены генетически, рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов. Влияние наследственности на здоровье ротовой полости он оценил в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Дахкильгов объяснил: от родителей часто наследуются дефекты прикуса. Также, по его словам, генетически определены толщина и плотность эмали, пигменты, лежащие под слоем эмали в дентине, форма и высота зубов, состав слюны и микрофлора ротовой полости, размер челюстей, сроки прорезывания зубов.

«Раз генетические факторы влияют на толщину и качество эмали, как и других тканей зубочелюстной системы, то они играют определенную роль и в развитии кариеса, пародонтита, пародонтоза. Хотя основной причиной появления этих заболеваний все равно остается некачественная гигиена полости рта», — предупредил он.

Кроме того, продолжил врач, чем изначально эмаль толще и плотнее, тем ниже риски кариеса. Чем выше определяемая генами кислотность слюны, тем меньше в полости рта бактерий, также важен в ее составе уровень белков муцинов, которые препятствуют поражению эмали, объяснил он.

Сейчас, рассказал Дахкильгов, в активной разработке находятся тесты, по которым можно выявить наследственную склонность к болезням полости рта.

«Однако важно понимать: в первую очередь на большинство параметров зубочелюстной системы влияют образ жизни, питание, наличие вредных привычек (например, грызение пальцев, ручек, лузганье семечек), слишком долгое отучение от соски в детском возрасте, отсутствие качественной гигиены», — отметил имплантолог.

Также на качество зубов влияют прием лекарств, нехватка полезных веществ, курение и алкоголь, добавил врач.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова назвала правильный способ пользоваться зубной нитью. По словам Сумцовой, нужно брать отрезок флосса длиной 35-40 сантиметров.