Правильные специи помогут сохранить здоровье

Приправы обогащают вкус блюд, что позволяет есть меньше соли. Кроме того, регулярное умеренное употребление некоторых специй благоприятно отразится на состоянии организма. Топ-5 публикует портал здоровое-питание.рф.

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1. Неслучайно в первую очередь специалисты называют куркуму. Эта специя действует как антиоксидант: борется с воспалительными процессами, положительно влияет на работу мозга и уменьшает вероятность развития некоторых видов рака. Но для усвоения куркумина в блюда нужно добавлять черный перец.

Однако полезна куркума не всем. Следует с осторожностью использовать ее тем, у кого проблемы с почками, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Даже если врач не запрещает куркуму, не стоит добавлять в блюда более двух граммов порошка в день.

2. Полезна для организма и одна из самых популярных специй - корица. Настоящую сложно найти, поэтому чаще употребляют более дешевую разновидность - кассию. Однако полезные вещества содержатся и в ней. Это эвгенол, имеющий антисептические свойства, и циннамаль, который действует как антидепрессивное и противотревожное ароматерапевтическое средство. Также корица сводит к минимуму вред от жирной еды, уменьшает количество плохого холестерина и снижает артериальное давление.

Между тем от корицы стоит отказаться при болезнях ЖКТ, нарушениях свертываемости крови. Но и при отсутствии противопоказаний следует соблюдать норму - не больше 6 граммов корицы в сутки.

3. В пользе имбиря мало кто сомневается. Чаще всего корень этого растения применяют для лечения простуды. Чай или горячий напиток с этой приправой не является лекарством, но он помогает согреться и смягчить неприятные симптомы.

Имбирь помогает также при вздутии и тошноте. И в целом благоприятно влияет на пищеварение. Известно и о других его полезных свойствах: снижение уровня сахара в крови, стимулирование выработки ферментов, отвечающих за расщепление жира, снятие боли при менструации, разжижение крови и снижение давления. Вещество гингерол, отвечающее за жгучий вкус, действует как противовоспалительное.

Но людям с болезнями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы не следует налегать на имбирь. И даже в отсутствии противопоказаний не стоит съедать в день более 3-4 граммов.

4. Многими любимый чеснок очень полезен. Этот овощ содержит летучее соединение - вещество-предшественник аллацина. Он считается одним из первых антибиотиков, который работает даже против патогенов, устойчивых ко многим лекарствам. Чеснок снижает плохой холестерин, помогает при повышенном артериальном давлении и способствует хорошей работе печени.

Как и многие другие специи чеснок может навредить при нарушении работы ЖКТ, а также при желчекаменной болезни, нарушениях свертываемости крови. Не следует есть чеснок при приеме некоторых лекарств, например, антикоагулянтов. Но и полностью здоровым людям стоит придерживаться нормы от 1/2 до 1 зубчика в день.

5. Научные исследования свидетельствуют, что если регулярно есть перец чили, то можно прожить дольше. Полезные свойства связывают с капсаицином - веществом, отвечающим за жгучесть перца. Он улучшает метаболизм, влияет на уровень холестерина в крови, снижает воспалительные процессы. Разумеется, жгучесть противопоказана при проблемах ЖКТ. И в целом рекомендуется съедать не более 15 граммов чили в день.