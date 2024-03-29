Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» университета «Росбиотех» Инна Ионова рассказала, почему важно употреблять молочные продукты в пищу.

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Специалист объяснила, что для здорового роста и развития детей школьного возраста молочные продукты крайне важны, так как включают в себя минеральные вещества, витамины и углеводы. По ее словам, молочными продуктами можно заменить до 40 процентов рациона.

— Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта, — рассказала Ионова.

Эксперт добавила, что людям с непереносимостью молока рекомендуется использовать безлактозное молоко или напитки растительной природы, передает «Газета.ру».

Диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина объяснила, в чем польза молока из растительных компонентов.

С детства люди привыкли считать молоко полезным напитком, ведь оно богато кальцием и магнием. Однако с возрастом организм начинает хуже усваивать этот продукт. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Ириной Писаревой вред и пользу молока.