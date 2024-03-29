Врач назвал два продукта, которые приводят к «взрыву» поджелудочной

Застолье с алкоголем и жирными закусками - особое испытание для поджелудочной железы. Почему, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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Как пишет врач в своем Telegram-канале, многие люди страдают несварением. И это, чаще всего, связано с ферментами, которые выделяет поджелудочная железа. Употребление жирных продуктов в сочетании со спиртным опасно развитием панкреатита - то есть, воспалением поджелудочной, клетки которой "погибают, отмирают, разрушаются".

"Мало кто знает, что алкоголь делает ферменты более густыми, а жирная закуска требует их большего количества. Это приводит к тому, что поджелудочная пыжится, а выделить ферменты не может и взрывается, что мы называем панкреатитом", - объяснил гастроэнтеролог.

Специалист добавил, что курение - также враг поджелудочной. Кроме того, нормальной работе органа препятствуют иммунные нарушения и избыток иммуноглобулинов, некоторые антибиотики, проблемы с желчным пузырем или кишечником. Причин масса.

Отмечается, что "поджелудочная - достаточно мощный орган", способный выделять примерно миллион единиц ферментов за сутки. По словам врача, надо сильно постараться, чтобы "угробить" железу. Однако у многих это получается.

Сергей Вялов уточнил, что для проверки работы поджелудочной важно выяснить, как переваривается пища, сколько ферментов она в состоянии вырабатывать. Проблема в том, что поджелудочная "находится далеко и глубоко в животе". Из-за этого могут возникнуть сложности в том, чтобы ее детально исследовать.

"Из-за этого во многих случаях упускают такие проблемы, которые можно было бы решить заранее", - предупредил врач.

Ранее специалисты порекомендовали для поддержания здоровья поджелудочной пить теплую воду до еды, ограничить употребление жиров до 60 граммов в день, сочетать в блюдах такие специи, как куркума, имбирь, черный кардамон, делая акцент на "легких" продуктах.