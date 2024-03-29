Чем полезно оливковое масло

Эксперты отметили, что употреблять его нужно в меру из-за высокой калорийности.

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Оливковое масло - рекордсмен по количеству олеиновой кислоты (группа омега-9). Кроме того, в нем много омега-3, омега-6, насыщенных жиров, витаминов К и Е, а также антиоксидантов.

Специалисты отмечают, что такое масло полезно для пищеварения, сердечно-сосудистой системы и зрения. Кроме того, оно обладает жаропонижающим эффектом. Продукт уменьшает уровень плохого холестерина, а хорошего - поддерживает.

Лучшее оливковое масло - эстракласса. Оно бывает нефильтрованное (Extra Virgin Unfiltered Olive Oil) или фильтрованное (Extra Virgin Olive Oil). Главное, чтобы кислотность не превышала 0,8 %.