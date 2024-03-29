Как справиться с постоянным чувством голода

Приём пищи — это важная часть ежедневной рутины. Питаться нужно регулярно и желательно здоровой пищей. Если делать слишком большие перерывы или пропускать, скажем, обед, то усиливается чувство голода, которое потом приводит к перееданию. Но голод может мучить не только в этих случаях. Почему он возникает и как с ним справиться, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

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Из-за чего мучает голод

Чаще всего голод вызван нерегулярностью приёмов пищи, то есть когда человек по каким-то причинам пропускает завтрак, обед или ужин, пояснила врач RuNews24.ru. В этом случае голод — это не симптом какого-то заболевания.

При этом если сильный голод стал возникать только в последнее время и если вы хотите есть уже через час-два после еды, то это повод обратиться к врачу. Особенно если есть другие жалобы на здоровье, уточнила диетолог.

Круглова также объяснила, что голод может быть вызван физиологическими или психологическими причинами. Первые включают в себя нехватку питательных веществ в организме, вторые связаны с негативными эмоциями и требуют консультации диетолога или психолога, который специализируется на пищевом поведении.

Как справиться с голодом

Питаться нужно каждые 4−5 часов;

в меню должны быть источники белка, фрукты и сложные углеводы;

между основными приёмами пищи можно делать перекусы (они тоже должны быть здоровыми и сбалансированными).

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