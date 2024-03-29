Четыре главных признака зависимости от еды

Как понять, что у вас зависимость от еды? 4 главных признака
Получать питательные вещества нужно всем, но для некоторых пища становится чем-то большим, чем просто источник энергии. Например, люди начинают заедать стресс. О том, как понять, что вы переедаете именно из-за психологического дискомфорта, рассказала медицинский психолог Полина Березанских.
Признаки пищевой зависимости
Березанских перечислила четыре признака зависимости от еды:
- переедание на фоне ярких эмоциональных переживаний;
- приём пищи независимо от чувства голода;
- злоупотребление сладкой и жирной пищей;
- навязчивые мысли о еде.
Последствия зависимости
Как рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Дарья Яворская, пищевая аддикция (то есть зависимость) приводит к:
- увеличению массы тела;
- нарушению обмена веществ и жировому гепатозу (чрезмерное накопление жиров в клетках печени);
- проблемам с метаболизмом и с работой печени.
«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого. Если вы заметите у себя признаки пищевой аддикции, обязательно обратитесь к доктору», — посоветовала Яворская.
Почему хочется сладкого
Порой любовь к сладкому вызвана нарушениями в питании и нехваткой витаминов, рассказали ранее эндокринологи Анна Летягина и Анастасия Александрова. Вот о каких проблемах может идти речь:
- дефицит железа, хрома, цинка, магния в организме;
- серьёзный дефицит белка;
- психологический дискомфорт;
- недосып.
Почему ещё может тянуть на сладкое и что с этим делать, читайте в этом материале.