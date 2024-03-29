Четыре главных признака зависимости от еды

Получать питательные вещества нужно всем, но для некоторых пища становится чем-то большим, чем просто источник энергии. Например, люди начинают заедать стресс. О том, как понять, что вы переедаете именно из-за психологического дискомфорта, рассказала медицинский психолог Полина Березанских.

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Признаки пищевой зависимости

Березанских перечислила четыре признака зависимости от еды:

переедание на фоне ярких эмоциональных переживаний; приём пищи независимо от чувства голода; злоупотребление сладкой и жирной пищей; навязчивые мысли о еде.

Последствия зависимости

Как рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Дарья Яворская, пищевая аддикция (то есть зависимость) приводит к:

- увеличению массы тела;

- нарушению обмена веществ и жировому гепатозу (чрезмерное накопление жиров в клетках печени);

- проблемам с метаболизмом и с работой печени.

«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого. Если вы заметите у себя признаки пищевой аддикции, обязательно обратитесь к доктору», — посоветовала Яворская.

Почему хочется сладкого

Порой любовь к сладкому вызвана нарушениями в питании и нехваткой витаминов, рассказали ранее эндокринологи Анна Летягина и Анастасия Александрова. Вот о каких проблемах может идти речь:

- дефицит железа, хрома, цинка, магния в организме;

- серьёзный дефицит белка;

- психологический дискомфорт;

- недосып.

Почему ещё может тянуть на сладкое и что с этим делать, читайте в этом материале.