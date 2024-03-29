Какой может быть альтернатива фитнесу и что она дает

Спорт для всех — тренд последних лет. По результатам опросов, 64 процента россиян так или иначе им занимаются, причем 19 процентов из них — каждый день. Среди самых популярных направлений остаются фитнес, тренажерные залы и бег. Но есть и другие варианты. Автор «Мосленты» Лидия Тарасова побывала в зале, где занимаются Там Куи Кхи Конг — вьетнамским боевым искусством. Чем оно полезно, как меняет жизнь и почему может стать отличной альтернативой привычному спорту, ей рассказали создатель российской Федерации Там Куи Кхи Конг Игорь (Тхиен Зуен) Михневич и его ученики.

© Мослента

Зал на Марксистской

От метро «Крестьянская застава» или стации «Пролетарской» до этого места — всего несколько минут ходьбы. Неприметная дверь в арке здания на Марксистской улице, а за ней — небольшой, но удобный зал. Маты на полу, боксерские груши по стенам, а еще — кирпичи. Ученики Игоря Михневича разбивают их голыми руками.

«Я сам много и упорно тренировался. Всегда восхищался своим учителем, его профессионализмом, его проницательностью, — говорит Игорь. — В буддизме это называется запредельной мудростью. Это когда человек, сам не понимая как, может наставлять других и помогать идти к свету. Мне хотелось стать таким же. Я 17 лет потратил на тренировки и все это время не позволял себе раздавать советы, у меня не было на это права».

Право преподавать появилось у Игоря Михневича, или по-вьетнамски Тхиена Зуена, много лет назад. В начале нулевых он создал Федерацию Там Куи Кхи Конг — вьетнамского боевого искусства, чье название на русский можно перевести как «Три сокровища».

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«В любом боевом искусстве очень важно четко знать технику, — продолжает он. — Почему это движение делается именно так? Как это связано с биохимией тела? Как это влияет на сознание? Пока я не изучил этот вопрос вдоль и поперек, я не начинал тренировать людей».

Доброе сердце и чистый разум

Здесь Тхиен Зуен проводит тренировки каждое буднее утро, а три раза в неделю — и по вечерам. Приходит пораньше, ждет учеников, попивая китайский чай. Еще одно место, где он преподает свое искусство, находится в подмосковном Жуковском.

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«Все складывалось постепенно, — объясняет Игорь. — Люди видели, что я занимаюсь, и начали постепенно интересоваться. Помню, как у меня появился первый ученик. Это был боксер лет 16-ти. Он очень ко мне привязался, что-то почувствовал. Работая с ним, я понял, что занимаюсь своим делом. Тогда же я понял, что нужно, чтобы получать результат. Нужно иметь открытое, доброе сердце. Также нужна воля, врожденная сила, настойчивость. И чистый разум. У многих людей есть что-то одно, но нет чего-то другого. Они не выдерживают трудностей и бросают практику».

Как правило, на тренировки регулярно ходят полтора-два десятка человек. Некоторые из них появляются в зале каждый день. Большинство занимающихся — молодые мужчины. В этот раз к нам присоединились только две женщины. Средний возраст — от 25-30 до 50.

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Но в последнее время появилась возможность заниматься онлайн — подключаться к трансляции тренировок из своей квартиры. Так что несколько человек всегда незримо присутствуют на занятии, хотя могут находиться в другом городе или даже в другой стране.

«Я понимаю: некоторые люди занимаются практикой несерьезно, не погружаясь до конца, — продолжает Игорь. — Они делают это для поддержания физической формы. Это тоже неплохо. В Там Куи есть три аспекта работы: здоровье, боевое искусство и духовное развитие. Сейчас многие приходят именно за последним».

Тот, кто начал жить полной жизнью

Несмотря на то что это не показательные выступления, люди на занятиях, как правило, в форме — в черных костюмах с золотой эмблемой школы. Выглядит красиво, а сами ученики говорят, что эта одежда для занятий — самая удобная.

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В зале — люди не только разного возраста, но и рода занятий. Работа над собой запросто объединяет бизнесменов, музыкантов, учителей и, к примеру, журналистов. Многие занимаются здесь уже несколько лет, как Дмитрий Гавриленко. Он пришел в школу пять лет назад, когда ему исполнилось 30.

«Это полноценная система совершенствования человека, как личности, — говорит Дмитрий. — Здесь можно не только проработать свое физическое тело, но и развиваться духовно. Этому очень помогает работа над дыханием, гибкостью и внутренним контролем».

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Дмитрий много лет посвятил рукопашному бою и йоге, но не находил в них то, что ему было нужно. Игоря он нашел случайно — увидел в соцсетях, заинтересовался, захотел учиться. С тех пор каждый день он здесь.

«В каком-то смысле я переродился, — продолжает Дмитрий. — У меня изменились ценности, появилось понимание важности здоровья, я отказался от вредных привычек, перестал тратить время на залипание в телефоне или пустые разговоры. Начал жить полной жизнью».

Первые пять занятий новичка никто не трогает

Каждая тренировка начинается с разминки. Никаких фитнес-резинок, специальных снарядов или болезненной растяжки. Все это, как считают здесь, излишне. В этом зале большую часть времени работают со своим весом. Упражнения на руки, разминки для ног и спины — подготовка к основным элементам практики Там Куи Кихи Конг. Речь идет об отработке характерных для этого стиля стоек, ударов и их связок, которые здесь называют «тао».

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«Изучение практики Там Куи начинается с девяти упражнений для развития пояса кхи, — объясняет Игорь Олегович. — Так в Азии называют жизненную энергию. Например, в России она больше известна как ци из цигуна. Упражнения эти укрепляют абсолютно все тело, а делать их можно в разных вариантах сложности, например, в облегченном, если у вас что-то болит или речь идет о человеке в возрасте. Максимально сложный, но и самый эффективный способ — делать элементы в низкой стойке, буквально сидя на ногах. Польза от них очень большая — улучшается иммунитет, и вы перестаете простужаться, ноги больше не устают, появляется красивая осанка, здоровый цвет лица и так далее. К тому же этот комплекс помогает справиться с депрессивными настроениями и паническими атаками».

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Одно из ярких упражнений, визитная карточка школы — стойка на руках у стены. Чаще всего выполняется на двух руках, но высший пилотаж — стоять на одном кулаке.

«Нового человека в группе мы первые тренировок пять вообще не трогаем, — говорит Игорь. — Конечно, никто никого сразу на руках стоять тоже не заставляет. Новичок делает все, что хочет и как хочет, а в это время я наблюдаю за ним, оцениваю его состояние. Если человек готов обучаться, потом я объясняю ему технику, уже исходя из того, что видел. Хотя мы и занимаемся все вместе, подход тут очень индивидуальный».

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Сама тренировка идет всего час, но этого более чем достаточно. Занятие очень динамично —упражнения разнообразны и быстро сменяют друг друга. Это не только благотворно сказывается на организме, но и заставляет голову лучше работать. По словам Игоря, переусердствовать тут не стоит. Если прозаниматься так два часа, человеку, возможно, придется вызывать скорую. Нагрузка очень интенсивная.

«Мы хотим запустить энергию, а не измотать человека до обморока», — говорит он.

Про мужскую слабость и хороший выбор

Занятия бывают разными. В один день здесь делают упор на разминку, в другой — на дыхание, в третий — на отработку ударов. В этот раз зал разделился на две части: в одной — девушки работали на гибкость, в другой — мужчины тренировали силу удара, разбивая кирпичи голыми руками. Причем самому Игорю Михневичу потребовался всего один удар, чтобы его кирпич раскололся надвое.

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«Выходя на улицу или спускаясь в метро, я вижу, что мужчины наши очень слабы, — говорит Игорь. — У каждого второго — огромный живот и хилые ноги, которые не позволяют им даже уступить женщине место в транспорте. Это печально. А совсем печально то, что это довольно молодые люди. Им всего 30-40 лет. Для сравнения, к нам на тренировки иногда приходят мужчины старше 70».

По словам Игоря, грамотный подход к практике помогает не только стать крепче, но и справиться с серьезными проблемами.

«Был парень с травмой колена, — вспоминает он. — Ему врачи говорили, надо оперировать. Но мы с ним без хирургов справились. Это было очень не быстро, но возможно».

При этом к обычному спорту мастер вьетнамских единоборств относится спокойно. Хочется людям железо в зале поднимать? Почему нет? Он сам поднимает. Вот только все должно быть в меру, а техника выполнения упражнений — правильной.

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»