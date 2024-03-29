Завтрак в одно определенное время помогает сжигать жир на животе

Время, которое вы выбираете для приёма пищи, в том числе завтрака, может серьёзно повысить эффективность сжигания жира на животе. Как отмечает доктор Нахид Али, соблюдение строгого режима поможет вам похудеть.

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Начинать свой день в шесть утра и завершать деятельность к 22:00 соответствует естественным циркадным ритмам организма. Включение этого подхода к выбору времени приёма пищи, особенно на завтрак и ужин, может ещё больше повысить способность организма сжигать жир на животе.

В идеале завтракать следует в течение часа после пробуждения, то есть около 7:00. Это позволит ускорить обмен веществ. Ужинать рекомендуется как минимум за два-три часа до сна, около 19:00, чтобы у организма было достаточно времени для переваривания еды, прежде чем скорость метаболизма замедлится во время сна.