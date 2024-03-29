Стало известно, что яйца не повышают уровень холестерина

Употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови, поэтому людям с высоким сердечно-сосудистым риском не нужно отказываться от них. Об этом сообщает Американский колледж кардиологов (ACC).

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В эксперименте приняли участие 140 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или их высоким риском (из-за ожирения, диабета или высокого уровня холестерина). Часть из них съедали 12 или более яиц в неделю, а другие — менее двух яиц в неделю. Способ приготовления яиц не был ограничен. Средний возраст пациентов составил 66 лет.

У пациентов, которые ели яйца, холестерин не только не вырос, но и немного снизился. Ученые считают, что люди не должны отказываться от употребления яиц из-за боязни холестерина. Этот продукт — дешевый источник белка. Возможно, употребление яиц ранее связывали с повышением холестерина из-за того, что их часто сочетают со сливочным маслом и беконом. Авторы рекомендовали обсудить изменения диеты со своим врачом.