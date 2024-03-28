Микробы из чайного гриба помогают похудеть

Пробиотики из комбучи (чайного гриба) способствуют уменьшению жировых запасов у червей, заселяя их кишечник и меняя активность их генов. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

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Комбуча (японское название чайного гриба) — это напиток на основе чая, в который для ферментации добавляют сахар. В этой среде размножаются особые бактерии и дрожжи. Считается, что они полезны для здоровья, однако исследования их влияния продолжаются.

В новом эксперименте ученые давали дрожжи и бактерии червям, нематодам C. elegans. Эти микробы заселили кишечник червей, что привело к таким же метаболическим изменениям, как и при голодании. В результате черви сбросили вес. Также у них повысилась активность генов, которые отвечают за расщепление жиров, и снизилась активность генов, которые участвуют в синтезе жиров.

Необходимы дополнительные исследования для доказательства того, что люди, потребляющие комбучу, испытывают те же эффекты, что и черви. Однако в целом результаты согласуются с данными предыдущих экспериментов.