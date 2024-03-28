Ученые выяснили, какой шоколад полезнее всего для кишечника

На Пасху многие из нас любят есть шоколад. Но в каком виде этот продукт для организма полезнее всего?

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Существует ряд научно доказанных преимуществ шоколада для здоровья. Например, он улучшает настроение, особенно если в нём много какао.

Также шоколад (а тёмный в особенности) содержит множество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами. Эти молекулы могут повредить клетки нашего организма, вызывая болезни и старение.

Кроме того, шоколад считается ферментированной пищей. Исследования демонстрируют, что тёмный шоколад отличается наибольшей пользой для здоровья. Недавнее исследование на здоровых людях, которые потребляли 85-процентный тёмный шоколад, показало положительное влияние этого продукта на микробиоту кишечника и её способность реструктурировать разнообразие и численность кишечных бактерий. Вероятно, это связано с тем, что какао действует как пребиотик.

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В одном из последних проведённых исследований изучались эффекты добавления пробиотиков (живых бактерий) в шоколад. Выяснилось, что как тёмный шоколад, обогащённый пробиотиками (с 70% какао), так и молочный шоколад (с 45% какао) способствуют выработке постбиотиков в толстой кишке как пробиотиками, так и резидентной микробиотой кишечника.

При этом тёмный шоколад помогал в выработке полезных жирных кислот: изомасляной и изовалериановой. В то же время молочный шоколад поддерживал выработку пропионовой кислоты в пищеварительной системе, то есть обеспечивал нормальное пищеварение.

Также оказалось, что обычный молочный шоколад полезен для стимулирования выработки витамина B12 в присутствии пробиотиков. Однако эта область всё же требует проведения дополнительных исследований.

В целом пользу приносят как тёмный, так и молочный виды шоколада. Но в тёмном содержится меньше сахара.