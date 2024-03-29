Перечислены лучшие диеты для похудения для пожилых

С возрастом поддержание здорового веса становится всё более важным, но найти правильную диету может быть не так просто. Особенно актуально это для пожилых людей.

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Средиземноморская диета. Она основывается на потреблении овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, семян, бобоов и оливкового масла. В этих продуктах много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые борются с воспалением. Также эта диета полезна для сердца. Благодаря этому варианту питания вы защититесь от рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Диета DASH. Эта диета включает примерно те же продукты, что и средиземноморская. Однако она считается более строгой в отношении сладостей, красного мяса, натрия. В рамках этого варианта питания фокус больше находится на нежирных белках. Кроме того, диета DASH даёт чёткие рекомендации по поводу того, сколько продуктов каждой группы нужно съедать ежедневно. Она также помогает снизить кровяное давление, улучшить здоровье сердца.

Растительная диета. Она отлично подходит для пожилых, которые хотят снизить вес. Всё потому, что она направлена на употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и бобов и на исключение продуктов животного происхождения. При этом важно делать акцент на потреблении растительных белков.

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Флекситарианская диета. В основном она включает растительную пищу, но вы также можете употреблять мясо и другие продукты животного происхождения в умеренных количествах. Эта диета связана с более низким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Объёмная диета. Данный план питания основан на употреблении в пищу продуктов с низким содержанием калорий, но в большом объёме. Например, вы можете есть много фруктов, овощей, супов на основе бульона.

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