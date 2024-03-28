Лишний вес, головная боль и другие «звоночки», что ваш метаболизм замедлился

Хороший обмен веществ не только помогает поддерживать отличную работоспособность, но также не дает организму слишком быстро стареть. Мы поговорили с врачом-терапевтом с 10-летним стажем Александрой Сергеевой, чтобы выяснить, какие «звоночки» указывают на замедление метаболизма в организме.

Вам сложно терять вес

Как правило, тренировки не дают результата и вес никуда не уходит. Терапевт предупреждает, что это один из основных сигналов, что метаболизм замедлен и довольно серьезно.

Александра: «Интенсивные нагрузки в сочетании с правильным питанием не могут не дать результата, если в организме все в порядке. В противном случае необходимо не мешкать и обратиться к врачу, чтобы выяснить, насколько серьезен сбой».

Вы устаете

Когда организм перестает получать достаточное количество витаминов и минералов вместе с пищей, начинается замедление всех процессов.

«Усталость — один из признаков анемии и авитаминоза. Это не самостоятельные расстройства, а следствия нарушений в организме. Не игнорируйте эти звоночки, чтобы вовремя взять ситуацию под контроль вместе с врачом», — комментирует терапевт.

Головная боль

Затяжные головные боли могут быть следствием гипотиреоза. Здесь уже проблема с гормонами, вырабатываемыми щитовидной железой. Обмен веществ замедляется одним из первых в этом случае.

Александра: «Сдайте необходимые анализы, которые назначит терапевт, после этого можно отправляться к эндокринологу за дальнейшим обследованием и назначением лечения, самостоятельно назначать себе лекарства ни в коем случае нельзя».

Выпадение волос

Проблемы с щитовидной железой могут проявляться и сухостью кожи, а также выпадением волос. Использовать маски и стимулирующие рост волос средства тут бессмысленно. Терапевт также указывает на то, что недостаток белка в организме может приводить к повышенной ломкости волос, так что не ждите, когда состояние ухудшится — обратитесь как минимум к своему терапевту.