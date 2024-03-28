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Диетолог Дианова посоветовала пить кефир за полтора часа до сна

Диетолог Нурия Дианова рекомендовала пить кефир минимум за полтора часа до сна.

Диетолог посоветовала пить кефир за полтора часа до сна
© pxhere
«Необязательно кефир, можно уйти в греческий йогурт, ряженку», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, при рефлюксной болезни следует чётко соблюдать период употребления кисломолочных продуктов.

«За полтора часа до сна, до момента, когда пищевод встанет в один уровень с желудком, можно выпить 150—200 мл, тогда не будет заброса и проблем, связанных с этим», — заключила диетолог.
ЗОЖ
Нурия Дианова