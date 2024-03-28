Врач рассказала, когда принимать БАД нет смысла

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух прокомментировала информацию о том, что в Японии четыре человека умерли после употребления БАД. По ее словам, при сбалансированном и разнообразном питании пить БАД нет необходимости. При таком питании организм получает достаточно витаминов и минералов из еды и не нуждается в «подпитке». Об этом пишет RT.

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Она добавила, что употреблять микронутриенты «на всякий случай» не следует, так как избыток витаминов (гипервитаминоз) не менее опасен, чем их дефицит. Чтобы выявить дефицит каких-либо питательных веществ, рекомендуется сдать анализы, на основании которых врач назначит необходимые витамины и минералы и рассчитает их дозы, сказала эксперт.

Не стоит заниматься домашним «биохакингом» и приобретать разрекламированные БАД с неизвестным составом, продолжила Кашух. Необходимо помнить, что БАДы не проходят такого количества клинических испытаний и исследований, как лекарства. Поэтому они могут иметь множество побочных эффектов.