Врач: коррекция рациона питания поможет избавиться от пивного живота

Людям, которые хотят избавиться от пивного живота до наступления лета, важно скорректировать время приема пищи и свой рацион. Об этом Life рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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«Основной причиной возникновения пивного живота у мужчин считается избыточное поступление углеводов из пенистого продукта (пиво очень калорийно) и закусок, а также нарушение гормонального баланса (избыток эстрогенов, вызывающих разрастание подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки). Также употребление пива приводит к чрезмерному расслаблению организма, из-за чего понижается двигательная активность (вместо бега по дорожке ходьба от холодильника до дивана)», — уточнил эксперт.

Он рекомендует есть четыре-пять раз в день маленькими порциями, тщательно пережевывать еду и заканчивать прием пищи с небольшим чувством голода. Ужинать лучше за три часа до сна. В рацион питания стоит включать нежирные сорта рыбы и мяса (треска, индейка, курица), кисломолочные продукты и овощи. Врач также советует пить два литра негазированной воды в день.

Кроме того, Умнов призывает отказаться от алкоголя и заниматься физической активностью. Например, можно бегать, кататься на велосипеде, плавать или заниматься на силовых тренажерах.

Ученые из университета Сантьяго-де-Компостела в Испании до этого выявили тип питания, который позволяет избавиться от жира на животе. Им оказалась атлантическая диета, предписывающая употребление растительной пищи, оливкового масла первого отжима, сыра, йогурта и вина.