Подмосковные врачи рассказали, как справиться с переутомлением

Специалисты отметили, что нарушения в режимах отдыха и работы переутомлению.

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Главными признаками этого состояния являются нарушения сна, плохой аппетит и стабильно плохое настроение, а также нарушение концентрации внимания и забывчивость, сообщает Радио1.

Все это может сопровождаться нервными такими, головными болями, обострением хронических заболеваний.

Врачи дали несколько советов, как справиться с переутомлением. Для начала надо нормализовать режим отдыха и работы. При этом на сон эксперты советуют отводить по 7-8 часов. Необходимо найти баланс между физическими и умственными нагрузками, каждый день гулять на свежем воздухе, есть продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

Кроме этого в течение дня нужно следовать такому принципу. Выполняя работу, рекомендуется через каждые 25 минут делать пятиминутный перерыв, и спустя час отдыхать еще 15 минут. Тогда ваша продуктивность будет в норме.