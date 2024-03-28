Действительно ли секс влияет на здоровье матки

Секс может позитивно влиять на гормональный фон женщины, рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале гинеколог-эндокринолог Антонина Сметник. Правильный гормональный фон, по ее словам, позитивно сказывается на здоровье матки.

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Секс может позитивно влиять на гормональный фон женщины. А правильный гормональный фон — это абсолютное добро и позитив для матки, — объяснила она.

Однако женщина должна следить за своим здоровьем, указала врач. Она рекомендовала сдать мазок из влагалища. Это нужно для тестирования на рак шейки матки и вирус папилломы человека. Также Сметник пояснила, что необходимо проходить регулярные обследования, такие как УЗИ органов малого таза. Вместе с этим надо вести правильный образ жизни: не курить и следить за весом.

Не является врагом женщины и гормональная контрацепция, считает эксперт. По мнению Сметник, такие препараты, наоборот, помогают защитить пациентку от ряда заболеваний, в частности, предупреждая аборты, которые вредят органам матки и здоровью женщины в целом. Более того, такая контрацепция защищает от онкологических заболеваний — снижает риск рака яичников, матки и толстого кишечника. Вопреки бытующему мнению, гормональная контрацепция не может привести к бесплодию, отметила врач.

Ранее гинеколог Ольга Поликарпова заявила, что отсутствие регулярной половой жизни приводит к застою в малом тазу, что перерастает в миому (опухоль) матки. Она добавила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть как у женщин, так и у мужчин.