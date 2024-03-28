Перечислены овощи, которые сохранят здоровье весной

Эксперты портала здоровое-питание.рф рекомендуют включить в свой ежедневный рацион репчатый лук. Этот продукт содержит много фитонцидов и обладает противомикробным действием. Лучше употреблять его в сыром виде - так в нем больше витаминов. Но и злоупотреблять не стоит: овощ повышает кислотность желудочного сока.

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В период межсезонья полезно есть хрен, который содержит много калия, кальция, серы и магния, а также аскорбиновой кислоты. В соке этого корнеплода - лизоцим. Это вещество с антибактериальным действием помогает бороться с простудой. Также он эффективен и при воспалении горла, ротовой полости, ангине, зубной боли. Овощ способствует пищеварению и снимает отеки.

Чеснок - универсальный продукт для поддержания иммунитета в период весенней непогоды. Он помогает организму бороться с вирусами благодаря большому содержанию эфирных масел и фитонцидов, а также витамина В1, который помогает перерабатывать глюкозу. Чеснок, как и лук, полезнее употреблять в свежем виде без термической обработки.

В пастернаке много магния, кальция, селена, цинка, железа и витамина С. Также он богат калием, кремнием и фосфором. Овощ укрепляет стенки капилляров, нормализует обмен веществ и является профилактическим средством от многих болезней.

Не менее полезен сельдерей. Он помогает пищеварительной системе, укрепляет сосуды, уменьшает боль в суставах и повышает иммунитет.

Эксперты подчеркивают, что одного универсального продукта, который избавит от всех болезней, не существует. Важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным.