Тренировки 2−3 раза в неделю связаны с более низким риском бессонницы

Результаты нового исследования, опубликованные в BMJ Open, показали следующее. Если постоянно заниматься 2−3 раза в неделю физической активностью, то это поможет решить некоторые проблемы со сном.

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Команда учёных в рамках недавнего исследования изучила частоту, продолжительность и интенсивность еженедельной физической активности, а также проявление бессонницы, ночного сна и дневной сонливости у взрослых среднего возраста из 21 центра в девяти европейских странах. Всего были отобраны 4399 человек, из которых 2085 мужчин и 2254 женщины.

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Из всех участников постоянно занимались физической активностью в основном мужчины более молодого возраста и с меньшей массой тела. Также они с меньшей вероятностью были курильщиками в настоящее время и с большей вероятностью работали.

После учёта возраста, пола, веса (индекса массы тела), истории курения выяснилось, что постоянно активные люди на 42% реже испытывали трудности с засыпанием, на 22% реже имели какие-либо симптомы бессонницы, на 40% реже сообщали о 2 или 3 признаках бессонницы.

Также активные люди на 55% чаще спали нормально, на 29% реже спали 6 часов или меньше, на 52% реже спят долго (9 часов или больше). Вероятность получить нормальный сон у них была на 21% выше, чем у тех, кто не занимался постоянно спортом.

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