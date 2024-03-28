Диетолог заявила о важности регулярного приема пищи

Диетолог Наталья Круглова в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru поделилась опытом и рассказала, в каких случаях из-за чувства голода стоит обратиться к врачу.

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«Когда я сталкиваюсь с повышенным аппетитом у моих пациентов, я понимаю, что чаще всего это связано с нерегулярностью приемов пищи. Человек пропускает один из основных приемов пищи, например, завтрак или обед, и к ужину чувствует сильный голод. Или промежутки между приемами пищи составляют более 4–5 часов. В этом случае повышенный голод может быть оправдан с точки зрения физиологии и не является симптомом какого-либо заболевания», — пояснила врач в разговоре с журналистом.

По словам врача, если вы отмечаете, что голод стал более выраженным, изменился в последнее время или раньше вы не чувствовали такого сильного голода, и он появляется даже спустя один-два часа после основного приема пищи, особенно если есть другие симптомы или жалобы на здоровье, то это может быть поводом для обращения к врачу и исключения заболевания, которое может вызывать такой повышенный голод.

«Если говорить о контроле голода, то я бы использовала слово «регуляция», так как важно понять, является ли голод физиологическим, связанным с низким содержанием питательных веществ в крови, или он вызван психологическими причинами, такими как негативные эмоции. В этом случае может помочь специалист — врач-диетолог или психолог, специализирующийся на пищевом поведении», — отметила собеседница редакции.

Диетолог объяснила, что для снижения физиологического голода важно обеспечить регулярность приема пищи — не реже чем каждые 4–5 часов. Кроме того, нужно включать в рацион источники белка, овощи или фрукты, а также источники сложных углеводов. Это поможет сохранить сытость на длительное время.