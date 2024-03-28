Названы повседневные привычки, которые с возрастом ухудшают гибкость

Эксперт по фитнесу из Blink Fitness объяснил, из-за каких ежедневных привычек с возрастом у человека мышцы и суставы становятся не такими гибкими.

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У вас нет физической активности по утрам. Попробуйте заниматься йогой или прогуляться по окрестностям. Это за минимальное время поможет вам растянуться и разогреться.

Вы ведёте сидячий образ жизни. В этом случае мышцы напрягаются и общая гибкость снижается. Исследования показывают, что такой образ жизни может привести к увеличению веса, хроническим воспалениям и даже некоторым видам рака.

У вас нет регулярной растяжки. Из-за этого мышцы станут более жёсткими и менее податливыми. Чтобы оставаться гибким, выполняйте регулярно динамическую и статическую растяжку всех основных групп мышц. Сосредоточьтесь в основном на бёдрах, плечах, подколенных сухожилиях.

Вы сутулитесь. Со временем это ухудшает состояние мышц и ограничивает диапазон движений.

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Вы не разогреваетесь. Пропуск разминки перед тренировкой повышает вероятность получения травмы и может способствовать скованности.

Вы не занимаетесь силовыми тренировками. Исследования показывают, что тренировки с отягощениями сами по себе могут увеличить вашу гибкость или диапазон движений.

Вы не даёте своему телу достаточно отдыха и восстановления. Перетренированность может привести к мышечной усталости и снижению гибкости.

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