Почему из зеленых листовых овощей шпинат — самый полезный

По мнению доктора Джозефа Робертса, доцента кафедры питания Университета штата Аризона в Фениксе, шпинат - уникален. Тёмная листовая зелень в целом рекомендуется как часть здорового питания.

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Шпинат является хорошим источником витаминов А, С и В9 (фолата). По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка сырого шпината содержит всего 7 калорий. При этом вы получите витамин К (121% от дневной нормы для мужчин и 161% от нормы для женщин). Также в приготовленном шпинате 129% рекомендуемой суточной нормы витамина А для женщин и 105% рекомендуемой дозы для мужчин. Витамина К в шпинате примерно в четыре раза больше, чем в салате, примерно в пять раз больше, чем в брокколи, и в восемь раз больше, чем в капусте.

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Кроме того, в шпинате больше минералов, магния, калия и железа, чем в капусте, салате или брокколи. Также этот продукт содержит много клетчатки. Это вещество защищает от диабета, болезней сердца и многого другого.

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