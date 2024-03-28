В чем суть японской диеты

Разбираем плюсы и минусы этого типа питания.

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Японская диета признана одной из самых здоровых в мире. Что она собой представляет, какие у неё преимущества и противопоказания, выяснили у специалиста.

Что такое японская диета?

«Японская диета — низкоуглеводный рацион питания с увеличенным количеством белка, который позволяет получить быстрый результат по снижению избыточного веса за короткий промежуток времени».

Японцы славятся своей продолжительностью жизни, и во многом это связано с рационом. В их традиционной кухне используются простые свежие ингредиенты, минимизируются рафинированные и обработанные продукты.

Японская диета состоит из рыбы (варёной и сырой), морепродуктов, соевых бобов, морских водорослей, лапши, приготовленного на пару риса. В ней мало обработанного животного белка, рафинированного сахара и жиров: всё это способствует ухудшению здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы.

Диета также включает в себя употребление многочисленных маринованных и ферментированных пищевых продуктов, включая мисо, соевый соус, натто (соевые бобы), маринованный имбирь, рисовый уксус и цукемоно (то есть солёные огурцы).

Японцы также являются любителями зелёного чая, особенно чая маття, который богат антиоксидантами, такими как катехины, способствующие снижению риска развития рака, вирусов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Преимущества японской диеты

Для желающих похудеть плюсы очевидны — диета помогает эффективно снизить вес за короткий промежуток времени. За 14 дней можно потерять в среднем пять-восемь килограммов.

Японская диета также улучшает пищеварение за счёт большого содержания зерновых и клетчатки из овощей. Такой рацион помогает бороться с запорами.

Более того, японская традиционная кухня сосредоточена на сезонных продуктах, которые помогают максимизировать содержание питательных веществ в пище. Большое количество клетчатки, кальция, магния, железа, калия и витаминов А, С и Е помогает клеткам вашего тела восстанавливаться. Омега-3 жирные кислоты в блюдах из рыбы и морепродуктов способствуют здоровью мозга, глаз и сердечно-сосудистой системы.

Риски для здоровья

Следовать японской диете на протяжении длительного времени не рекомендуется. Это связано с её несбалансированностью по КБЖУ (низкокалорийное питание) и практически ежедневным отсутствием завтрака.

Это низкокалорийное белковое меню повторять можно не чаще одного раз в шесть месяцев.

Ещё одна особенность японской диеты заключается в том, что в начале отмечается слишком быстрое снижение веса, а потом часто бывают срыв и депрессия, что ведёт к возврату прежней массы тела с дополнительными килограммами.

Противопоказания японской диеты:

беременность или лактация;

хронический гастрит и язва;

хронические заболевания почек;

нарушения сердечно-сосудистой системы.

Принципы диеты

Японскую диету нельзя назвать сбалансированной, поэтому соблюдать её более двух недель опасно для здоровья. При этом даже за 14 дней организм может негативно отреагировать на сокращение углеводов в меню. Например, ломотой в теле, головной болью, слабостью.

Если у вас появились такие симптомы, прекратите диету и обратитесь к врачу!

Питьевой режим при японской диете имеет большое значение. Рекомендуется выпивать как минимум два литра чистой негазированной воды комнатной температуры.

Главное условие успеха японской диеты — это чёткое следование её плану. Нельзя путать меню или по своему желанию заменять одни продукты другими, даже похожими.

От соли рекомендуется отказаться полностью либо сократить потребление до трёх граммов в сутки.

Японская диета может показаться сложной из-за небольшого количества приёмов пищи в день: их всего три вместо более здоровых пяти-шести. Утро следует начинать со стакана воды натощак, а ужинать как минимум за два часа до сна. Также под запретом перекусы.

Поскольку японская диета на 14 дней является строгой, входить в неё «сгоряча» крайне не рекомендуется. Подготовьтесь психологически и физически. В частности, можно отказаться от фастфуда и сладостей, уменьшить размер порций.

Выход из диеты должен быть плавным: вводить привычные ингредиенты и схему питания нужно постепенно. Не следует переедать.