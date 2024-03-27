Биолог назвала полезные свойства халвы

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о пользе халвы как источника энергии и питательных веществ.

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«Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, халва полезна пожилым людям из-за содержания клетчатки, а содержащийся в ней кремний необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Также, по словам Лялиной, халва поддерживает сердечно-сосудистую систему.