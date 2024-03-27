Биолог назвала полезные свойства халвы
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о пользе халвы как источника энергии и питательных веществ.
«Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, халва полезна пожилым людям из-за содержания клетчатки, а содержащийся в ней кремний необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Также, по словам Лялиной, халва поддерживает сердечно-сосудистую систему.
«Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно», — заключила биолог.