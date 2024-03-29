Врач назвала продукт для долголетия

Президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала тофу продуктом для долголетия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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«[Тофу] — это очень популярный продукт у долгожителей, которые живут в так называемых "голубых зонах"», — раскрыла Трофимова.

Геронтолог объяснила, что под голубыми зонами понимают места, где живет наибольшее количество людей, достигших возраста 100 лет.

Врач заявила, что употребление тофу может снижать риск развития рака, а также замедляет наступление менопаузы у женщин.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус раскрыли пользу тофу. По их словам, употребление сыра уменьшит риск появления рака груди, считающегося самым распространенным онкологическим заболеванием.

До этого врач Александр Мясников заявил о пользе тофу для женщин. По его словам, продукт положительно сказывается на уровне эстрогена в женском организме.