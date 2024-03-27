Главные лечебные свойства регулярного донорства крови
Регулярное донорство крови улучшает работу иммунной и кроветворной систем человека, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, данная процедура помогает при гемохроматозе — генетическом заболевании, связанном с нарушением обмена железа.
Регулярная сдача крови обеспечивает стимулирование иммунной и кроветворной системы. Донорство может быть даже рекомендовано лицам, страдающим некоторыми заболеваниями, в частности болезнями накопления (гемахроматоз), а также некоторыми другими обменными заболеваниями, — подчеркнула Тимощенко.
Медик отметила: организм тренируется быстрее отвечать на эпизоды потери крови, что позволяет ему стать устойчивее к возможным травмам или, например, помогает женщинам легче перенести роды. По словам терапевта, важно помнить, что донор, сдающий кровь на регулярной основе, лучше следит за здоровьем, не употребляет алкоголь и наркотические вещества, правильно питается.
Перед сдачей крови обязательно контролируются основные показатели крови, что позволяет вовремя выявить некоторые заболевания или состояния и вовремя получить лечение. В целом регулярное донорство является безопасным для донора в том случае, если забор крови производится пациенту без признаков железодефицитных состояний и вовремя проводится их компенсация, — подытожила Тимощенко.