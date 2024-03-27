Какие проблемы возникают при отсутствии животной пищи в рационе

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рассказала, дефициты каких микроэлементов могут возникать в организме при исключении из рациона животного белка.

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Чаще всего в этом случае возникает нехватка железа. Это может привести к железодефицитной анемии. Также вероятен дефицит витамина B12. Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы, он также отвечает за процесс кроветворения.

Животный белок требуется организму, чтобы избежать нехватки витамина D и кальция. Они поддерживают крепость костей и зубов, помогают держать в тонусе иммунитет.

Чиркова напомнила, что сейчас продолжается Великий пост.

— Если ваши принципы требуют от вас строго поститься, посоветуйтесь с врачом и подберите витаминно-минеральный комплекс, который поможет вам пройти духовное испытание без вреда для здоровья, — уточнила она в комментарии «Радио 1».

В свою очередь диетолог Анастасия Даниеленко добавила, что священнослужители и монахи во время Великого поста соблюдают более строгие ограничения в питании, практикуя сухоядение, но для неподготовленного человека оно может быть опасным, передает «360».