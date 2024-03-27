Женщина рассказала, как она сбросила 53 килограмма за два года

В 2016 году 44-летняя Рейчел Даун столкнулась с вызовом сбросить 53 килограмма в течение двух лет после рождения второго ребенка. В своем рассказе, опубликованном в Daily Star, она поделилась своим опытом.

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Даун признала, что ее вес достиг 95 килограммов после второй беременности, учитывая ее проблемы с лишним весом уже до этого. Это вызывало у нее чувство неловкости, и она не могла найти удовольствие в выборе одежды. Она отметила, что ее беременность была сопровождена серьезными проблемами со здоровье и приемом антибиотиков, что только усугубило состояние. Ее пищеварение нарушилось, и она столкнулась с пищевой непереносимостью к определенным продуктам.

Несмотря на многолетние попытки похудеть безрезультатно, Даун обнаружила, что употребление простых блюд, таких как суп на мясном бульоне и кефира, помогает замедлить воспалительные процессы и способствует снижению веса. Она разработала собственную диету, основанную на белом мясе или рыбе, овощах, киноа, авокадо, орехах и кокосовом молоке. Это позволило ей сбросить 16 килограммов за два с половиной месяца.

Продолжая придерживаться своей диеты, Даун потеряла 53 килограмма за два года. Она отметила, что сейчас чувствует себя лучше, чем в молодости, и продолжает поддерживать свое здоровье, употребляя бульон и кефир с натуральными продуктами. Ее кожа, ногти и волосы стали заметно лучше, а пищеварение — более эффективным.

Более того, Рейчел Даун запустила производство кефира и супа по своим рецептам и теперь владеет двумя компаниями, которые производят продукты как для людей, так и для собак. Ее трансформация поразила окружающих, особенно скорость, с которой она восстановила свое здоровье. Ранее доктор Афинская рассказала об опасности отказа от ряда продуктов для похудения.