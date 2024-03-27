Почему вредно ходить по дому босиком: веская причина обуться

Казалось бы, боль в ногах меньше всего угрожает тем, кто проводит много времени дома и редко куда-то выходит. Но по опыту ортопеда Прии Партхасарати все как раз наоборот — многие пациенты работают удаленно и ходят дома босиком, рассказала эксперт американскому журналу LIFE.

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Дело в том, что твердые полы не обеспечивают стопе никакой поддержки и амортизации. Лишь тонкая прослойка жира защищает ваши кости от повторяющихся ударов. За пару выходных вы можете не заметить никакого эффекта, но со временем боли дадут о себе знать. Давление на ноги при ходьбе босиком в течение нескольких недель или месяцев может привести к воспалению и более серьезным проблемам в дальнейшем. Решением могут стать мягкие ковры, но эксперты советуют не списывать со счетов обувь.

В идеале обувь должна иметь просторную посадку на носках и поддерживать стопу. Домашние тапочки в список рекомендуемой ортопедами обуви, как ни странно, не входят. Модели на плоской подошве предназначены для того, чтобы держать ваши ноги в тепле.

«Носите их, пока смотрите фильм на диване, — предупреждает ортопед-хирург Николь Бруйетт, — но как только вы начнете ходить, выберите пару с полноценной подошвой, которая обеспечит поддержку свода стопы».

Как вариант — можно вставить в любимые тапочки ортопедические стельки.