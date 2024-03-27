Малышева объяснила «запрет» популярного заменителя сахара в России

Вопреки поднятой в российских СМИ шумихе вокруг запрета известного природного сахарозаменителя стевии, его никто не запрещал, пояснила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, в России принято решение систематизировать надписи на упаковке, теперь вместо слова «стевия» на ней будет указываться «стевиогликозид», или Е960.

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Недавно шла информационная волна, что запретили стевию. Стевию никто не запретил, запретили писать слово «стевия», систематизировали надписи, которыми теперь будет обозначаться стевия, так что <..> добавка как была лучшим природным сахарозаменителем, так и осталась, — пояснила врач.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что таким образом в Евразийском экономическом союзе упорядочен процесс переработки и производства стевиозида. Такого рода название говорит о том, что «мы будем четко знать, что это такое и как произведено», сказал он.

Ведущие передачи напомнили, что стевия в 300 раз слаще сахара и в ней совсем не содержится калорий. В 100 граммах сахара при этом 387 ккал, все остальные сахарозаменители по калориям сопоставимы с ним.

Ранее сообщалось, что в России с 27 февраля внесли в список запрещенных подсластитель стевия и еще 18 пищевых добавок. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова отметила, что этот заменитель сахара часто используют худеющие. При этом пищевая добавка Е960, в основе которой находится стевия, остается в перечне разрешенных.