Женщина сбросила 53 килограмма за два года благодаря простой диете

44-летняя Рейчел Даун рассказала, как ей удалось сбросить 53 килограмма за два года после беременности. Ее историю публикует Daily Star.

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В 2016 году женщина родила второго ребенка, и ее вес достиг 95 килограммов. Даун была полной и до этого, но после второй беременности поправилась еще сильнее. Она призналась, что чувствовала неловкость из-за лишнего веса и не могла надеть ни одну вещь, которая ей нравилась.

«Я стала настоящим параноиком из-за веса, а когда была беременна сыном, так распухла, что не могла носить обручальное кольцо», — поделилась воспоминаниями Даун.

Она пыталась похудеть на протяжении трех лет, но безрезультатно. Кроме того, во время обеих беременностей женщина серьезно болела и пила антибиотики. У нее развилась пищевая непереносимость целой группы продуктов, испортилось пищеварение, а вес только увеличивался. В итоге Даун обнаружила, что простые блюда — суп на мясном бульоне и кефир — помогают замедлить воспалительные процессы в организме и быстро сбросить вес.

Она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами, семян киноа, авокадо, орехов и кокоса. Вместе с кефиром она употребляла сухофрукты. В итоге за два с половиной месяца ей удалось похудеть на 16 килограммов. Даун призналась, что не взвешивалась все это время, и количество сброшенных килограммов стало для нее большим сюрпризом.

Женщина продолжила следовать самостоятельно разработанной диете и за два года похудела на 53 килограмма.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — заявила Даун.

Более того, женщина организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и теперь владеет двумя компаниями, которые выпускают продукты для людей и собак.