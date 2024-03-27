Врач перечислила продукты, которые лидируют по содержанию опасного мышьяка

В растениях, воде из открытых источников, а также морских организмах может присутствовать неорганический мышьяк, который приводит к хроническому отравлению. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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«Мышьяк — хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. В природе это вещество обнаруживается в двух основных формах — органической и неорганической. Органический мышьяк соединен с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен», — уточнила Кашух.

По ее словам, лидерами по содержанию мышьяка являются морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград, молоко и молочные продукты. Она отметила, что безопасным количеством мышьяка в сутки для взрослых считается не более 15 мкг.

Британские ученые из Шеффилдского университета до этого выяснили, что миллионы людей во всем мире употребляют воду с высоким содержанием мышьяка.