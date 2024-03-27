Врач предупредила о присутствии мышьяка в некоторых привычных продуктах

Безопасная доза мышьяка может содержаться в таких привычных для повседневности продуктах как яблоки и картофель. Об этом рассказала в интервью Life.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Врач объясняет, что в продуктах содержится органический мышьяк, который может быть безвреден для человеческого организма в умеренных объемах. Он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Более вредным считается неорганический мышьяк — он присутствует в почве, грунтовых водах и открытых водоемах, из которых иногда берут воду для приготовления пищи.

Кашух также перечисляет продукты, где зафиксировано наибольшее содержание мышьяка: яблоки, листья салата, картошка, рис, виноград, молочные продукты, а также морская рыба, креветки, крабы и раки. Безопасное количество мышьяка в сутки для взрослого человека — не более 15 микрограмм. Если постоянно превышать дозировку, то появляется риск развития хронического отравления мышьяком, которое может привести к облысению. Кроме того, хроническое отравление мышьяком повышает риск развития рака.