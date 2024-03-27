Ученый рассказал о пользе плавленых сырков

Российский эксперт рассказала, что плавленый сыр благотворно влияет на кости, зубы, ногти и мышцы, а также стимулирует рост волос.

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В беседе с журналистами доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок отметила, что усвояемость плавленых сыров составляет 100%, так как в них много легкоусваиваемых белков. Этот продукт полезен для здоровья благодаря энергетической ценности и содержанию минеральных веществ, передает издание "Газета.Ru".

– Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220–360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц, – заявила Гучок.

Она посоветовала употреблять плавленый сыр во время завтрака, так как жиры в его составе позволяют оставаться в тонусе весь день.

Однако при покупке плавленого сыра следует отказаться от его дешевых вариантов и тех, которые содержат искусственные химические добавки. Также его нельзя есть в больших количествах.