Какие меры нужно предпринять для борьбы с ожирением

Для противодействия этой проблеме необходимо снижение цен на здоровое питание и создание специализированных центров для комплексной работы, заявила «Известиям» директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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По словам эксперта, необходимо разработать простые и доступные методы борьбы с высоким уровнем сахара в крови, включая правильное питание и доступность его по доступной цене. Потому что, даже если люди осведомлены об его пользе, здоровое питание часто стоит дороже, чем нездоровое. Нужно изменить эту ситуацию и выстроить правильные приоритеты, отметила Попович. Она также подчеркнула необходимость создания специализированных центров для комплексной борьбы с проблемой ожирения.

По словам представителя medtech-сервиса Budu Натальи Гридиной, ВОЗ рассматривает ожирение как масштабную эпидемию из-за роста числа людей с избыточным весом, в том числе среди детей и подростков.

Согласно данным Минздрава, за последние 10 лет число пациентов с ожирением в России удвоилось. Прогнозы исследователей не предвещают снижения или замедления этой тенденции.

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