Диетолог назвала три продукта, которые необходимо убрать для разгона метаболизма

Набор жировой массы без объективных причин - один из основных признаков замедления метаболизма. Чем старше человек, тем проблема актуальнее. После 40 лет многие люди жалуются на растущие объемы и появление складок на теле, хотя рацион остается прежним, уровень подвижности сохраняется.

Диетолог Кэтрин Джервасио считает, что с точки зрения питания основной виновник замедленного метаболизма - еда с добавленным сахаром.

Особенно опасны магазинные десерты с длительным сроком хранения, в составе которых большое количество рафинированного сахара и вредных жиров. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на диетолога.

Любителям сладкого специалист посоветовала заменить печенье и конфеты на домашний фруктовый сорбет.

"Попробуйте приготовить фруктовый сорбет самостоятельно, используя натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп. Для десерта подойдут замороженные ягоды, цитрусовый сок, манго или бананы. Такой сорбет содержит витамины, минералы и клетчатку, которые поддерживают метаболическое здоровье", - уточнила диетолог.

Одним из худших вариантов завтрака диетолог назвала сладкие хлопья. Такая еда провоцирует скачки сахара и плохо влияет на обмен веществ, добавила она, посоветовав в первый прием пищи есть белки с полезными жирами. Например, яичницу с авокадо и шпинатом.

Третий продукт, от которого лучше отказаться, - это йогурт с добавками.

Как правило, в составе таких продуктов "сахар, искусственные добавки, которые вредят метаболическому здоровью".

Более здоровый вариант - классический йогурт.