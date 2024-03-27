Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для подтянутого живота

Фитнес-тренер Александр Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Его слова приводит Vokrugsveta.ru.

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Специалист предложил подтягивать колени к груди, лежа на боку. При этом он рекомендовал начинать их и заканчивать из положения стоя на коленях.

«Поясницу сохраняйте стабильной, делайте небольшой наклон в грудном отделе, при движении ног колени слегка разводите в стороны. При подъеме из положения сидя не допускайте рывков, движение должно быть контролируемое», — отметил Мироненко.

По его словам, это упражнение имеет целью тренировку мышц брюшной области с переходом к улучшению мобильности тазобедренного сустава.

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