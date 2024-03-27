Специи, лимонад и фастфуд: продукты, провоцирующие развитие гастрита

На наше здоровье влияют множество факторов, однако основным из них является то, как мы питаемся. Употребление некоторых продуктов может пагубно отразиться на состоянии нашего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и даже способствовать развитию гастрита. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач-гастроэнтеролог Патемат Шамаева.

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Среди продуктов, которые провоцируют развитие гастрита и других заболевания ЖКТ, она перечислила следующие:

энергетические и газированные напитки, а также лимонады;

мясные полуфабрикаты;

ненатуральные соусы;

продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей;

жареные на масле и высококалорийные продукты;

фастфуд;

специи, раздражающих слизистую желудка.

Гастроэнтеролог предупредила, что при частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки.

Шамаева также отметила, что способствовать развитию заболевания может длительный или частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Свою роль могут сыграть и вредные привычки - например, курение, в том числе электронных сигарет, а также употребление алкоголя.

Кроме того, гастроэнтеролог предостерегла от чрезмерного увлечения новой модой использовать в пищу яблочный уксус.

"Этот продукт категорически противопоказан при заболеваниях ЖКТ, поскольку может привести к их обострению. Чаще всего обостряются гастрит и язвенная болезнь желудка. Кроме того, яблочный уксус противопоказан людям с повышенной кислотностью", - объяснила Шамаева.

Разумеется, совсем исключить из рациона питания все вышеупомянутые продукты довольно сложно. Но ограничить их потребление вполне возможно.