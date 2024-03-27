Названы пять ошибок, которые портят внешность не хуже сахара и жареной пищи

Терапевт и дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова перечислила привычки, которые старят человека раньше времени. Они касаются не только питания.

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Врач напомнила, что кожа - отражение внутреннего здоровья, никуда от этого не денешься. Сладкое, молочное, частые приемы пищи - это то, от чего надо постепенно уходить.

Кроме того, портит кожу привычка часто прикасаться к лицу (например, тереть глаза, подпирать подбородок). Еще один момент связан с макияжем. Большое количество косметики на лице, особенно если ее не смывать при первой возможности, плохо отражается на внешности. Как, кстати, и сон лицом в подушку, пишет Ирина Баранова в своем Telegram-канале.

Женщины, стараясь сохранить красоту и молодость, зачастую ошибаются со средствами для ухода. Например, выбирают косметику не по типу и не по потребностям кожи. Усугубить ситуацию могут грубые скрабы, умывание "до скрипа", отсутствие тоника.

Еще одна ошибка - пересушивать кожу при частом использовании фена или в условиях центрального отопления, пить при этом мало воды.

"Увлажнение воздуха зачастую важнее увлажнения лица", - подчеркнула дерматолог.

Также врач посоветовала меньше сидеть в гаджетах, не пользоваться слишком часто "защитными" медицинскими масками (под ними размножается патогенная флора, нарушается микробиом), защищать кожу и глаза от солнца в теплое время года, следить за восполнением дефицитов витаминов, минералов в организме.