Стали известны полезные продукты, которые замедляют старение

Сохранить здоровье и красоту кожи помогут доступные продукты питания. Так считает доктор философии и медицинский диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт.

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Определённые витамины содержат витамины, минералы, полезные жиры и антиоксиданты, способствующие сохранению молодости кожи.

Жирная рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают коже удерживать влагу, что замедляет процесс старения.

Водоросли. Богатый питательный состав дарит коже сияние и увлажнение. Более того, некоторые виды морских уменьшают количество бактерий, участвующих в образовании прыщей.

Овощные супы. Используйте для приготовления блюда ярко окрашенные продукты: в них содержатся каротиноиды, которые защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Цитрусовые. Лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты богаты витамином С, необходимый для поддержания коллагена. Он сохраняет эластичность кожи.

Вода и продукты с высоким содержанием воды. Для здоровья кожи нужно избегать обезвоживания. Помимо воды можно употреблять арбузы, сладкий перец и сельдерей.

Вода уменьшает морщины, сохраняя тело увлажнённым и освежённым, а также помогает поддерживать эластичность кожи.