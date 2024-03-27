Как оценить свое репродуктивное здоровье

С 2024 года в диспансеризацию включили обследования мужчин и женщин, чтобы оценить репродуктивное здоровье. Это нужно, чтобы выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности. По данным ФОМС, профилактические осмотры по оценке репродуктивного здоровья в этом году смогут пройти около 6 млн россиян. Все они выполняются бесплатно. Какие именно исследования предусмотрены и почему важно не игнорировать проведение диспансеризации, "Российской газете" рассказали эксперты системы ОМС.

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Содержание:

Что такое репродуктивное здоровье и что на него влияет?

Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья?

Что нужно, чтобы проверить репродуктивное здоровье?

Что делать, если в поликлинике вам отказали?

Во многих странах, включая и Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. И дело не в том, что молодежь избаловалась и не хочет брать на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Многие хотят - но, увы. не могут. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается показатель 15%, и мы уже перешли эту красную черту.

Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни - малоподвижность, вредные привычки, стресс и т.п., и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги никак себя не проявляют - оба партнера считают, что здоровы, а с ребенком - не получается. Хорошая новость: со многими заболеваниями и состояниями современная медицина научилась справляться - важно только выяснить, что не так в организме и не тянуть с обращением к врачу и лечением. Поэтому регулярная диспансеризация может помочь сделать первый шаг в правильном направлении.

"Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объёмов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания", - отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

Что такое репродуктивное здоровье и что на него влияет?

"Репродуктивное здоровье - это часть общего здоровья человека, которое подразумевает физическое, духовное и социальное благополучие. В настоящее время о репродуктивном здоровье заботятся и врачи, и психологи, и социологи. Для того, чтобы на свет появлялись здоровые малыши, каждый современный человек должен знать, как сохранить своё репродуктивное здоровье", - подчеркивает член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Одна из основных причин бесплодия и у женщин, и у мужчин - вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Согласно статистике в структуре гинекологических заболеваний на первом месте - хронические воспалительные процессы, на втором - новообразования тела матки: миома, аденомиоз, эктопия шейки матки, кисты яичников, кистомы яичников. Все это мешает зачать и выносить здорового ребенка.

Но нередко сложности с рождениям ребенка в паре связаны с репродуктивными проблемами у мужчины. Не все знают, но, по статистике, мужское и женское бесплодие встречаются примерно с одинаковой частотой. Нередко мужчина даже не подозревает, что в интимной сфере у него что-то не так, он отказывается идти к врачу и обследоваться. Но снижение показателей мужской фертильности сегодня - это общемировой тренд. Важно знать: нередко мужское бесплодие возникает из-за заболеваний, которые поддаются лечению и, вылечившись, можно восстановить репродуктивную функцию.

Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья?

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:

1) осмотр акушером-гинекологом;

2) пальпация молочных желез;

3) осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

4) микроскопическое исследование влагалищных мазков;

5) цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала;

6) в возрасте 18 - 29 лет - лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

При репродуктивном скрининге добавлен мазок на инфекционные заболевания, в том числе, передающиеся половым путем (ЗППП). Даже незаметные, бессимптомные воспаления, инфекции серьезно влияют на способность зачать, выносить и родить ребенка.

Цитологическое исследование соскоба с шейки матки будет проводиться при его окрашивании по Папаниколау.

"Этот тест применяется для ранней диагностики предраковых состояний и рака шейки матки", -рассказал "РГ" советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин включает:

- осмотр врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Бывают случаи, когда у взрослых мужчин присутствуют патологии, напрямую связанные с качеством репродуктивной функции. Например, крипторхизм (неопущение яичка в мошонку).

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

На втором этапе диспансеризации проводятся следующие исследования:

для женщин:

В возрасте 30 - 49 лет - лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;

УЗИ молочных желез;

Повторный осмотр акушером-гинекологом.

для мужчин:

Спермограмма;

Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

Повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).

УЗИ малого таза позволяет выявить множество патологий на ранней стадии развития. УЗИ таза четко показывает размеры, положение и состояние органов. Например, у женщин можно отследить толщину внутренней оболочки матки и яичников, состояние миометрия (мышц матки), в том числе обнаружить миомы, грубые рубцы, полипы и множество других патологий, которые негативно влияют на репродуктивную систему. Огромна роль этого вида УЗИ в первичной диагностике рака.

У мужчин УЗИ предстательной железы и органов мошонки не менее важна. Как отмечают врачи, органы репродуктивной системы мужчины весьма уязвимы. Помимо того, что воспаление простаты характеризуется болями, оно представляет собой угрозу бесплодия. Поэтому мужчинам следует относиться внимательно к данной сфере своего здоровья. Если на первом этапе диспансеризации врач обнаружит увеличение простаты, он назначит ультразвук для точной диагностики.

"Отмечу, что ранее спермограммы для мужчин в рамках бесплатных диспансеризаций не было, а ведь это - практически единственный анализ, который позволяет объективно оценить количество и качество семенной жидкости. По этим данным определяют фертильность мужчины", - подчеркивает Михаил Пушков.

Что нужно, чтобы проверить репродуктивное здоровье?

Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации, бесплатно за счет средств ОМС, в той поликлинике, к которой гражданин прикреплен.

Для прохождения диспансеризации необходимо:

1. Определиться со днем, удобным для вас, согласовать дату похода в поликлинику с работодателем (в этот день можно получить освобождение от работы с сохранением зарплаты);

2. Позвонить в поликлинику и/или страховому представителю своей страховой компании, в которой оформлен полис ОМС, и согласовать время посещения поликлиники;

3. Взять с собой полис ОМС, паспорт;

4. Чтобы сократить время на сдачу анализов, в поликлинику лучше прийти утром, не завтракая (анализы нужно сдавать натощак) и взять с собой среднюю часть утренней порции мочи, собранную заранее дома в аптечный стерильный контейнер.

5. В поликлинике обратиться либо в регистратуру, либо в кабинет профилактики.

Важно знать!

Отсутствие в поликлинике по месту прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно быть препятствием для ее проведения.

"При невозможности прохождения всех исследований в одной медицинской организации, в ней должны произвести забор материала, а потом направить его в иную медорганизацию, в том числе федеральную. А при отсутствии в поликлинике нужных специалистов (акушер-гинеколог, уролог, должным образом подготовленный хирург), медорганизация должна привлечь нужных врачей (в том числе на основе выездных форм работы) и обязательно проинформировать граждан о дате и времени их приема не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема", - отмечает Михаил Пушков.

Что делать, если в поликлинике вам отказали?

Эксперты ОМС напоминают, что при любых сложностях при прохождении диспансеризации необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию.

"Если вам отказывают в определенных исследованиях, вы не можете попасть к нужным врачам, вас не информируют о том, какой объем обследований полагается, в любом спорном случае - обращайтесь в свою страховую компанию. Страховой представитель всегда окажет помощь и сделает все возможное для решения вашего вопроса", - подчеркивает Пушков.

Название страховой компании указано на полисе ОМС. Там же, как правило, указаны и контактные данные. Также их можно уточнить на сайте страховой компании.