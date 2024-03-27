Чем полезны антистресс-игрушки

Антистресс-игрушки действительно могут помочь снизить стресс. Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала NEWS.RU, чем можно дополнить такой аксессуар, чтобы более эффективно избавиться от некомфортного морального состояния.

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Эксперт рекомендует прибегнуть к ароматерапии (запах лаванды, ладана) и медитации, а также обеспечить себе хороший сон и прогулки на свежем воздухе. Среди антистресс-игрушек следует остановить свой выбор на тех, что воздействуют на ладони, кисти и запястья – они создают эффект массажера, поэтому более действенные.

«На ладонях человека находится большое количество рецепторов. Нужно выбирать не просто игрушку, которая мягкая и меняет форму, которую мы можем сдавливать в руке без всякого эффекта, а купить ту, с которой ладони массажируют», – пояснила психолог.

По словам Колосовой, помимо игрушки следует принимать душ после работы, чтобы «смывать усталость». Также со стрессом поможет бороться общение с близкими людьми.

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