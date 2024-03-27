Названы частые ошибки при сочетании продуктов

Нутрициолог Барзаева развеяла популярные мифы о принципах сочетания продуктов
Раздельное питание — концепция, основанная на идее, что некоторые продукты хорошо сочетаются, а комбинация других в одном приеме пищи негативно влияет на здоровье. Принципы сочетания продуктов были описаны в древности и возродились в начале XX века, однако большинство этих убеждений не прошло испытание временем и наукой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог сети «Клиника Фомина» Олеся Барзаева.
— Продукты по системе раздельного питания делятся на крахмалистые, фрукты, овощи, белки и жиры, а также на кислые, щелочные и нейтральные. Считается, что разные продукты питания расщепляются при различных рН-уровнях кислотности. И комбинация еды разной кислотности перегружает систему пищеварения, тем самым провоцируя болезни и накопление «токсинов», — пояснила специалист.
По ее словам, самыми распространенными заблуждениями являются:
- есть фрукты натощак отдельно от другой пищи;
- избегать сочетания крахмалов и белков;
- избегать сочетания крахмалов с кислой пищей;
- избегать сочетания растительного и животного белков;
- употреблять молочные продукты отдельно от других продуктов;
- не смешивать белки с жирами и сахаром.
— В желудке среда всегда кислотная вне зависимости от еды, которая туда попадает, а в кишечнике среда щелочная. Уровни pH в разных отделах пищеварительного тракта — заложенные природой константы, и на них мы мало можем влиять. Организм человека всегда стремится сохранить постоянство своего внутреннего равновесия — гомеостаз. Ферменты в тонкой кишке одновременно расщепляют белки, жиры и углеводы. И у организма нет необходимости выбирать, что расщепить в первую очередь, — подчеркнула Барзаева.
Большинство продуктов питания не состоят лишь из жиров, белков или углеводов, продолжила специалист. Как правило, в них комбинация всех макронутриентов. Например, в молоке сама природа смешала белки, жиры и сахар (лактозу).
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— В теории раздельного питания утверждается, что сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает «затор» в пищеварительном тракте, что приводит к гниению. В действительности в толстой кишке живут триллионы бактерий, которые ферментируют непереваренные углеводы, высвобождают полезные для человека короткоцепочечные жирные кислоты и участвуют в синтезе некоторых витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество, — отметила нутрициолог.
Таким образом, не существует продуктов питания, которые нельзя употреблять вместе, что не отменяет индивидуальную реакцию на какую-либо комбинацию. Люди всеядны и эволюционно адаптированы к разной пище, добавила Барзаева.