Названы частые ошибки при сочетании продуктов

Раздельное питание — концепция, основанная на идее, что некоторые продукты хорошо сочетаются, а комбинация других в одном приеме пищи негативно влияет на здоровье. Принципы сочетания продуктов были описаны в древности и возродились в начале XX века, однако большинство этих убеждений не прошло испытание временем и наукой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог сети «Клиника Фомина» Олеся Барзаева.

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— Продукты по системе раздельного питания делятся на крахмалистые, фрукты, овощи, белки и жиры, а также на кислые, щелочные и нейтральные. Считается, что разные продукты питания расщепляются при различных рН-уровнях кислотности. И комбинация еды разной кислотности перегружает систему пищеварения, тем самым провоцируя болезни и накопление «токсинов», — пояснила специалист.

По ее словам, самыми распространенными заблуждениями являются:

есть фрукты натощак отдельно от другой пищи;

избегать сочетания крахмалов и белков;

избегать сочетания крахмалов с кислой пищей;

избегать сочетания растительного и животного белков;

употреблять молочные продукты отдельно от других продуктов;

не смешивать белки с жирами и сахаром.

— В желудке среда всегда кислотная вне зависимости от еды, которая туда попадает, а в кишечнике среда щелочная. Уровни pH в разных отделах пищеварительного тракта — заложенные природой константы, и на них мы мало можем влиять. Организм человека всегда стремится сохранить постоянство своего внутреннего равновесия — гомеостаз. Ферменты в тонкой кишке одновременно расщепляют белки, жиры и углеводы. И у организма нет необходимости выбирать, что расщепить в первую очередь, — подчеркнула Барзаева.

Большинство продуктов питания не состоят лишь из жиров, белков или углеводов, продолжила специалист. Как правило, в них комбинация всех макронутриентов. Например, в молоке сама природа смешала белки, жиры и сахар (лактозу).

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— В теории раздельного питания утверждается, что сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает «затор» в пищеварительном тракте, что приводит к гниению. В действительности в толстой кишке живут триллионы бактерий, которые ферментируют непереваренные углеводы, высвобождают полезные для человека короткоцепочечные жирные кислоты и участвуют в синтезе некоторых витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество, — отметила нутрициолог.

Таким образом, не существует продуктов питания, которые нельзя употреблять вместе, что не отменяет индивидуальную реакцию на какую-либо комбинацию. Люди всеядны и эволюционно адаптированы к разной пище, добавила Барзаева.